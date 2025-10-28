В ноябре в Кыргызстане начнут печатать купюры в 20 и 50 сомов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Вся бумажная работа завершена и с 17 ноября стартует печать купюр в 20 и 50 сомов.

С 17 ноября в Кыргызстане начнут печатать купюры номиналом 20 и 50 сомов. Об этом стало известно во время открытия нового здания Национального банка КР с участием президента Садыра Жапарова.

Пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов опубликовал видео, на котором Садыр Жапаров уточняет, начнут ли в Кыргызстане до нового года самостоятельно печатать купюры.

В ответ управляющий делами президента Каныбек Туманбаев и председатель Нацбанка Мелис Тургунбаев сообщили, что вся бумажная работа завершена и с 17 ноября стартует печать купюр в 20 и 50 сомов.

Также президент спросил, начнут ли с середины следующего года печатать все остальные купюры вплоть до 5 тысяч сомов, на что также получил утвердительный ответ.

Напомним, в марте этого года сообщалось о начале производства кыргызских сомов на предприятии «Учкун». Президенту презентовали первый образец. Тогда председатель Национального банка Мелис Тургунбаев отмечал, что на первом этапе будет осуществляться печать купюр мелкого номинала.

О том, что Кыргызстан начнет печатать банкноты национальной валюты внутри страны, было заявлено еще в 2023 году.