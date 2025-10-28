Сегодня сом является одной из самых стабильных валют в Центральной Азии – Садыр Жапаров

Сегодня сом является одной из самых стабильных валют в Центральной Азии. Об этом заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров на церемонии открытия нового здания Национального банка в Бишкеке.

Глава государства отметил, что 10 мая 1993 года стало особым днем в нашей истории, в обращение была выпущена национальная валюта - сом. Это событие стало началом экономического суверенитета страны. С тех пор сом является гордостью кыргызского народа.

Он добавил, что стабильность сома - одна из главных задач Национального банка. Эта задача напрямую влияет на жизнь каждого гражданина, на благополучие каждой семьи.

Садыр Жапаров также подчеркнул, что за последние десятилетия Национальный банк прошел через множество испытаний - инфляцию, финансовые кризисы, пандемию и мировые экономические изменения.

«Однако в каждом из этих периодов учреждение демонстрировало устойчивость и высокий профессионализм.

Президент подчеркнул необходимость развивать экономику в соответствии с требованиями времени, усиливать современные направления деятельности Национального банка и внедрять инновации. В частности, реализация проекта цифрового сома станет одним из важнейших шагов. Этот проект повысит безопасность и скорость платежной системы, а также сделает финансовые услуги более удобными и доступными для граждан», - заявил глава государства.

