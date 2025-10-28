Кабмин установил в Кыргызстане минимальную зарплату на следующий год - 3280 сомов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Оплату труда за месяц снова повысят в 2027 году - до 3608 сомов
Кабинет министров Кыргызской Республики установил размер минимальной зарплаты на следующий год. Он составит 3 280 сомов.
В 2027 году размер минимальной зарплаты увеличится и составит 3608 сомов, в 2028 году - 3968,8 сома.
По данным Нацстаткома, в Кыргызстане прожиточный минимум за третий квартал 2025 года составл 8758,6 сома в среднем на душу населения. Он вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Источник: vesti.kg