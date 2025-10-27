В Кемине будут производить до 15 тысяч тонн куриного мяса в год

Заместитель председателя кабинета министров — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев принял участие в церемонии открытия современного птицеводческого комплекса ООО «Агро Куш» в Кемине Чуйской области, специализирующегося на выращивании бройлеров и производстве куриного мяса. Также он заложил капсулу времени, сообщает Минсельхоз.

По его данным, компания «Агро Куш» осуществляет полный производственный цикл: инкубацию, производство кормов, выращивание бройлеров, убой птицы, переработку мяса и реализацию готовой продукции.

На предприятии работают более 600 сотрудников, большинство из которых являются жителями близлежащих населенных пунктов.

Создание Кеминского производственного комплекса представляет собой крупный инвестиционный проект, направленный на расширение существующих производственных мощностей компании. Он включает строительство нового инкубатория, площадок для выращивания птицы, завода по производству кормов и склада для хранения готовой продукции в Кеминском районе.

После ввода комплекса в эксплуатацию общая производственная мощность «Агро Куш» увеличится на 29 процентов, достигнув примерно 15 тысяч тонн куриного мяса в год, что эквивалентно более 10 миллионам бройлеров.

Объем производства комбикормов вырастет с 28 тысяч до 115 тысяч тонн в год.

Проект «Агро Куш» формирует полный производственный цикл «от поля до готовой продукции», укрепляя вертикальную интеграцию птицеводческой отрасли и внося значительный вклад в устойчивое развитие аграрного сектора республики.

Источник: 24.kg