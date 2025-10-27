В Тонском районе открыли новое предприятие «Кыргыз бройлер»

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Сегодня предприятие «Кыргыз бройлер» производит около 21 миллиона инкубационных яиц в год.

Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР Бакыт Торобаев принял участие в церемонии открытия нового производственного комплекса ОсОО «Кыргыз бройлер» в Тонском районе Иссык-Кульской области. Об этом сообщили в Минсельхозе КР.

«Сегодня предприятие «Кыргыз бройлер» производит около 21 миллиона инкубационных яиц в год. Это означает, что мы сможем производить до 30 тысяч тонн мяса птицы. Это важный шаг для страны, поскольку напрямую влияет на обеспечение продовольственной безопасности. Мы достигли уровня полной самообеспеченности по производству яиц в Кыргызстане», — отметил Бакыт Торобаев.

Отмечается, что предприятие «Кыргыз бройлер» специализируется на выращивании бройлерных цыплят и производстве мяса птицы. Здесь осуществляется полный производственный цикл — инкубация, производство кормов, выращивание бройлеров, убой, переработка и реализация готовой продукции.

Сегодня на предприятии занято 75 человек. В данный момент производится инкубационное яйцо, стоимость одной единицы составляет 42 сома.

Проект реализуется в рамках государственной политики по обеспечению продовольственной безопасности, инициированной президентом Кыргызской Республики.

Планы по развитию:

Компания реализует долгосрочную программу устойчивого развития и наращивания производственных мощностей.

В 2025–2026 годах планируется строительство двух новых производственных площадок, а в 2027 году — ещё двух. На них будут возведены современные птичники, дополнительная инфраструктура и инженерные сооружения.

В рамках проекта будет установлено новое технологическое оборудование, созданы дополнительные рабочие места.

Источник: Кабар