В Джалал-Абадской области построят крупный завод по переработке рыбы

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Ежегодно планируется выращивать 5 тысяч тонн форели и 270 тонн осетров, а также производить пищевую икру.

На территории рыбного хозяйства компании «Салих и Ко» состоялась церемония закладки капсулы, ознаменовавшая начало реализации инвестиционного проекта по созданию индустриального рыбоводческого кластера полного цикла стоимостью 11,8 млн долларов США. Об этом сообщили в Минсельхозе.

Отмечается, что 42,3% обеспечено за счёт кредитных ресурсов Айыл Банка. В мероприятии принял участие министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев, председатель правления ОАО “Айыл Банк” Тилек Алимджанов.

В рамках проекта предусмотрено строительство рыбоводного хозяйства по выращиванию рыбы в садках на Курпсайском водохранилище, осетрового хозяйства в селе Күмүш-Азиз, а также рыбоперерабатывающего завода с линиями шоковой заморозки. После реализации проекта ежегодно планируется выращивать 5 тысяч тонн форели и 270 тонн осетров, а также производить пищевую икру.

Данный проект станет началом новой отрасли для Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей, создаст условия для внедрения современных технологий аквакультуры и цифрового мониторинга. Кроме того, проект откроет возможности для обучения молодых специалистов и создания «школы рыбоводов», где они смогут получить знания и практические навыки.

После запуска проекта будет создано более 40 рабочих мест. Его реализация значительно улучшит социально-экономическое состояние региона.

Источник: Кабар