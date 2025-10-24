В Кыргызстане планируют повысить акцизы на алкоголь и ввести налог на детские напитки

Рост акцизов рассчитан на период с 2026 по 2029 годы.

Министерство экономики и коммерции КР вынесло на общественное обсуждение проект постановления кабмина о поэтапном повышении ставок акцизного налога на алкоголь и отмене льгот для детских сладких напитков. Об этом сообщает ведомство.

Согласно документу, рост акцизов рассчитан на период с 2026 по 2029 годы. Повышение коснется всех видов алкогольной продукции, включая водку, вино, коньяк и пиво. Кроме того, детские напитки с содержанием сахара предлагается включить в перечень подакцизных товаров и обязать к маркировке.

Новые ставки акцизов

спирт, водка, ликероводочные изделия, крепленые напитки — с 160 сомов за литр в 2025 году до 200 сомов в 2026-м, затем ежегодное повышение на 20 сомов до 260 сомов в 2029 году;

вино — с 20 до 25 сомов за литр в 2026 году и до 40 сомов к 2029 году;

игристые и газированные вина, шампанское — с 45 до 70 сомов за литр к 2029 году;

коньяк — со 100 до 200 сомов за литр к 2029 году;

пиво — с 17 до 30 сомов за литр с 2028 года.

В министерстве отметили, что эти меры направлены на сокращение потребления вредной продукции, приближение налоговой политики к международной практике и увеличение доходов бюджета.

Источник: economist.kg