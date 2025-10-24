Кабмин освободил от НДС ввоз спецтехники, катеров, яхт и мопедов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Постановление вступает в силу через десять дней.
Кабинет министров Кыргызстана внес изменения в постановление, касающееся применения отдельных норм Налогового кодекса.
Теперь некоторые виды специальной техники, мотоциклов, катеров и прицепов, ввозимые в страну, освобождаются от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС).
Льгота распространяется, в частности, на:
- подвесные двигатели для катеров;
- мотоциклы, мопеды и их запчасти;
- одноосные грузовые прицепы;
- моторные лодки и катера длиной до 7,5 метра;
- прогулочные яхты и каноэ.
Как пояснили в кабмине, мера направлена на повышение общественной безопасности, развитие инфраструктуры и транспортной доступности.
Постановление вступает в силу через десять дней.
