«Кыргызалтын» открыл второй магазин по продаже золотых слитков в Бишкеке

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Фирменные магазины компании созданы для реализации продукции ОАО «Кыргызалтын».

В условиях динамичного роста мировых цен на золото и высокого покупательского интереса к инвестиционным слиткам, ОАО «Кыргызалтын» объявляет об открытии второго фирменного магазина по продаже золотых мерных слитков по адресу: г. Бишкек, проспект Манаса, 30.

Как сообщили в компании, фирменные магазины компании созданы для реализации продукции ОАО «Кыргызалтын». В новом магазине покупатели могут приобрести золотые мерные слитки различных весовых категорий - 1, 2, 5, 10, 20, 31.1035 (1 унция), 50, 100, 250, 500 и 1000 граммов.

Каждый слиток сопровождается индивидуальным QR-кодом, подтверждающим его происхождение и подлинность. Компания также расширила ассортимент, начав выпуск золотых мерных слитков весом 250 и 500 граммов, что позволяет удовлетворить спрос со стороны покупателей с разными финансовыми возможностями.

Цены на покупку и обратный выкуп слитков устанавливаются ежедневно в сомах на основе котировок международной биржи драгоценных металлов.

Приобрести золотые слитки могут как физические, так и юридические лица - за наличный или безналичный расчет, а также через приложение «ММаркет».

Режим работы нового магазина по проспекту Манаса 30 с понедельника по пятницу, с 9:30 до 18:00 без перерыва.

Напоминаем, что первый фирменный магазин ОАО «Кыргызалтын» продолжает работу по адресу: г. Бишкек, ул. Абдымомунова, 195

Время работы: со вторника по субботу, с 10:00 до 18:30 без перерыва.

Источник: Кабар