Кабмин создал еще одну госкомпанию

Кабинет министров образовал ОАО "Фонд зеленого финансирования Кыргызской Республики".
Согласно постановлению №657, подписанному председателем кабмина Адылбеком Касымалиевым, компания сформирована для эффективного институционального механизма реализации государственной политики в области устойчивого развития, поддержки зеленых проектов, а также создания системы стимулирования инвестиций в экологически устойчивые и инновационные инициативы.
Участие государства в ОАО - 100%. Уставной капитал компании составит 100 тыс. сомов путем выпуска 1 тыс. простых акций номинальной стоимостью 100 сомов за акцию.
Единственный акционер ОАО - Министерство экономики и коммерции.
Постановление вступит в силу по истечение 10 дней со дня официального опубликования - 26 октября.
Источник: kaktus.media