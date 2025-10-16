Кабмин создал еще одну госкомпанию

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Постановление вступит в силу по истечение 10 дней со дня официального опубликования - 26 октября.

Кабинет министров образовал ОАО "Фонд зеленого финансирования Кыргызской Республики".

Согласно постановлению №657, подписанному председателем кабмина Адылбеком Касымалиевым, компания сформирована для эффективного институционального механизма реализации государственной политики в области устойчивого развития, поддержки зеленых проектов, а также создания системы стимулирования инвестиций в экологически устойчивые и инновационные инициативы.

Участие государства в ОАО - 100%. Уставной капитал компании составит 100 тыс. сомов путем выпуска 1 тыс. простых акций номинальной стоимостью 100 сомов за акцию.

Единственный акционер ОАО - Министерство экономики и коммерции.

Источник: kaktus.media