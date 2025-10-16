Кыргызстан и Всемирный банк обсудили реализацию проекта Камбаратинской ГЭС-1

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В зоне реализации проекта уже состоялась встреча с местными жителями.

В рамках Ежегодных собраний Всемирного банка министр энергетики Таалайбек Ибраев и министр финансов Алмаз Бакетаев провели переговоры с руководством Всемирного банка во главе с вице-президентом по Европе и Центральной Азии Антонеллой Бассани.

По данным Минэнерго, стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, уделив особое внимание подготовке к реализации стратегического проекта — строительству Камбаратинской гидроэлектростанции-1.

Министр энергетики Таалайбек Ибраев проинформировал руководство Всемирного банка о текущем статусе проекта, отметив, что работы ведутся с опережением графика и активно развивается региональное сотрудничество. В зоне реализации проекта уже состоялась встреча с местными жителями.

Ибраев сообщил, что в ноябре 2025 года в Стамбуле планируется проведение встречи с представителями прибрежных стран (Кыргызстан, Таджикстан, Казахстан, Узбекистан) для обсуждения вопросы по Оценке воздействия на окружающую и социальную среду (ОВОСС).

Ранее в Брюсселе министр провёл переговоры с членами донорского комитета по проекту Камбаратинской ГЭС-1.

По словам главы Минэнерго, достигнута договорённость с Европейским инвестиционным банком о финансировании строительства на сумму 500 млн долларов США, а также с Европейским банком реконструкции и развития — на сумму до 500 млн долларов США.

Министр Таалайбек Ибраев выразил признательность Всемирному банку за устойчивую поддержку и эффективное партнёрство в развитии энергетического сектора Кыргызстана, подчеркнув, что проект Камбаратинской ГЭС-1 имеет ключевое значение для энергетической независимости и устойчивого экономического роста страны.

Источник: Кабар