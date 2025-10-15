Минфин выдал предпринимателям беспроцентные кредиты на сумму более 9,4 млрд сомов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". На 1 октября 2025 года общая сумма выданных кредитов составила 9 млрд 435 млн 925 тыс. 306 сомов
В Кыргызстане продолжается реализация проекта «Экстренная поддержка микро-, малых и средних предприятий», в рамках которого предпринимателям предоставляются беспроцентные кредиты.
По данным Министерства финансов, по состоянию на 1 октября 2025 года общая сумма выданных кредитов составила 9 млрд 435 млн 925 тыс. 306 сомов, а финансовую помощь получили 11 821 предприниматель.
По 1-й категории (до 1 млн сомов) — кредиты получили 9 630 предпринимателей на сумму 5 млрд 732 млн 82 тыс. 424 сома.
По 2-й категории (до 3 млн сомов) — 2 191 предприниматель получил кредиты на общую сумму 3 млрд 703 млн 842 тыс. 882 сома.
Проект реализуется в соответствии с планом антикризисных мероприятий Кабинета Министров КР и направлен на поддержку субъектов малого и среднего бизнеса в условиях экономической нестабильности.
Проект «Экстренная поддержка микро-, малых и средних предприятий» был запущен 31 марта 2021 года. Его реализация осуществляется при финансовой поддержке Всемирного банка и Азиатского инфраструктурного инвестиционного банка (АИИБ).
Условия участия:
Категория 1 — индивидуальные предприниматели, работающие не менее 6 месяцев и имеющие годовой оборот до 8 млн сомов.
Категория 2 — индивидуальные предприниматели и юридические лица с опытом работы не менее 6 месяцев и годовым оборотом до 30 млн сомов.
Сельское хозяйство в проекте не финансируется.
- Валюта кредита: сом КР
- Процентная ставка: 0% (беспроцентно)
- Срок использования: до 36 месяцев
- Льготный период: до 3 месяцев
Максимальная сумма помощи:
- до 1 млн сомов — для категории 1;
- до 3 млн сомов — для категории 2.
Проект позволил поддержать предпринимателей в самых разных секторах экономики, содействуя сохранению рабочих мест и восстановлению деловой активности в регионах страны.
