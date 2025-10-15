Минфин выдал предпринимателям беспроцентные кредиты на сумму более 9,4 млрд сомов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". На 1 октября 2025 года общая сумма выданных кредитов составила 9 млрд 435 млн 925 тыс. 306 сомов

В Кыргызстане продолжается реализация проекта «Экстренная поддержка микро-, малых и средних предприятий», в рамках которого предпринимателям предоставляются беспроцентные кредиты.

По данным Министерства финансов, по состоянию на 1 октября 2025 года общая сумма выданных кредитов составила 9 млрд 435 млн 925 тыс. 306 сомов, а финансовую помощь получили 11 821 предприниматель.

По 1-й категории (до 1 млн сомов) — кредиты получили 9 630 предпринимателей на сумму 5 млрд 732 млн 82 тыс. 424 сома.

По 2-й категории (до 3 млн сомов) — 2 191 предприниматель получил кредиты на общую сумму 3 млрд 703 млн 842 тыс. 882 сома.

Проект реализуется в соответствии с планом антикризисных мероприятий Кабинета Министров КР и направлен на поддержку субъектов малого и среднего бизнеса в условиях экономической нестабильности.

Проект «Экстренная поддержка микро-, малых и средних предприятий» был запущен 31 марта 2021 года. Его реализация осуществляется при финансовой поддержке Всемирного банка и Азиатского инфраструктурного инвестиционного банка (АИИБ).

Условия участия:

Категория 1 — индивидуальные предприниматели, работающие не менее 6 месяцев и имеющие годовой оборот до 8 млн сомов.

Категория 2 — индивидуальные предприниматели и юридические лица с опытом работы не менее 6 месяцев и годовым оборотом до 30 млн сомов.

Сельское хозяйство в проекте не финансируется.

Валюта кредита: сом КР

Процентная ставка: 0% (беспроцентно)

Срок использования: до 36 месяцев

Льготный период: до 3 месяцев

Максимальная сумма помощи:

до 1 млн сомов — для категории 1;

до 3 млн сомов — для категории 2.

Проект позволил поддержать предпринимателей в самых разных секторах экономики, содействуя сохранению рабочих мест и восстановлению деловой активности в регионах страны.

