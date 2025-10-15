Кыргызстан и Япония обсудили соглашение об устранении двойного налогообложения

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Стороны обсудили положения документа и согласовали проект соглашения

В Бишкеке завершились переговоры официальных делегаций Кыргызстана и Японии о заключении соглашения об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики и коммерции.

Стороны обсудили положения документа и согласовали проект соглашения, а подписание документа состоится после завершения всех необходимых внутренних процедур в обеих странах.

Соглашение направлено на устранение двойного налогообложения доходов компаний и физических лиц. Оно также позволит защитить резидентов двух стран от дискриминационного налогообложения, предотвратить уклонение от уплаты налогов и укрепить обмен информацией между компетентными органами.

