Прожиточный минимум в Кыргызстане превысил 8,7 тыс. сомов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Рост прожиточного минимума зафиксирован во всех регионах страны.

Средняя величина прожиточного минимума в Кыргызстане за третий квартал 2025 года составила 8 758,6 сома на душу населения, что на 11% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Такие данные озвучил Нацстатком.

В структуре прожиточного минимума доля продовольственных товаров составляет 65%, непродовольственных — 16%, услуг — 17%, а налогов — 2%.

Энергетическая ценность продовольственной корзины составляет 2101 килокалорию в сутки, включая 73 грамма белков и 71 грамм жиров.

По социально-демографическим группам:

для населения трудоспособного возраста прожиточный минимум составил 9 818,4 сома, что на 11,2% больше, чем годом ранее;

для мужчин — 10 063,6 сома (+11,5%),

для женщин — 9 766,7 сома (+11,6%);

для пенсионеров — 7 760 сомов (+11%);

для детей — 7 413,2 сома (+10,6%), в том числе:

в возрасте от 0 до 7 лет — 6 572,1 сома (+10,4%),

от 7 до 14 лет — 7 678,4 сома (+10,5%),

от 14 до 17 лет — 8 471,2 сома (+11%).

Источник: Кабар