Счетная палата выявила нарушения на 106.5 млн сомов в Панфиловском районе

Счетная палата Кыргызстана провела аудит исполнения бюджетов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и отдельных учреждений Панфиловского района Чуйской области за 2024 год.

По итогам проверки выявлены финансовые нарушения и недостатки на 106.5 млн сомов. Из них подлежат восстановлению 93.1 млн сомов, 7.5 млн возвращено в ходе аудита.

Среди выявленных нарушений – незаконное использование бюджетных средств, завышение стоимости строительных работ, сверхнормативные расходы, несоблюдение порядка учета имущества и подделка отчетных документов. Только по фактам неучтенного имущества сумма составила почти 85 млн сомов.

Материалы проверки направлены в аппарат полпреда президента в Чуйской области и в Панфиловскую райгосадминистрацию. Местным органам поручено рассмотреть итоги аудита и разработать план по устранению нарушений.

Источник: economist.kg