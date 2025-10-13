Евросоюз выделит Кыргызстану 17 миллионов евро на развитие водного сектора

Соглашение подписали 10 октября в Брюсселе в рамках форума Global Gateway.

Европейский союз предоставит Кыргызстану грантовую помощь в размере 17 миллионов евро для реформирования системы водного хозяйства и улучшения инфраструктуры. Об этом сообщили в Министерстве финансов.

Как отметили в Минфине, грант направлен на реформу системы управления водными ресурсами, повышение эффективности инфраструктуры и устойчивое использование водных ресурсов.

