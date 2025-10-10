Торобаев заложил капсулу под строительство нового бетонного завода

Заместитель председателя кабинета министров — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев заложил капсулу для строительства завода по производству бетонного полотна, предназначенного для нужд водохозяйственного сектора.

Как сообщили в ведомстве, данный проект реализуется в рамках государственной стратегии по укреплению водной и продовольственной безопасности страны.

Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым была поставлена задача по локализации производства современных строительных материалов, необходимых для модернизации и устойчивого развития ирригационной инфраструктуры. Строительство завода по производству бетонного полотна является одним из ключевых шагов на этом пути.

Инвестиционный проект стоимостью 20 млн евро реализуется кабинетом министров Кыргызской Республики в партнёрстве с международной компании United Concrete Canvas.

Проект реализуется в рамках усилий министерства по развитию отечественного производства строительных материалов, необходимых для реконструкции и модернизации ирригационных и водохозяйственных объектов, особенно в условиях дефицита водных ресурсов и износа инфраструктуры.

«Благодаря строительству нового завода Кыргызстан получит возможность производить данный материал на собственной территории, снижая зависимость от импорта, создавая рабочие места и открывая новые возможности для экспортного потенциала. В стране более 30 тысяч километров каналов, из которых 19 тысяч км не имеют покрытия, а 11 тысяч требуют капитального ремонта. Мы поставили перед собой амбициозную задачу - обновить систему, снизить потери воды и ввести в оборот почти 37 тысяч гектаров новых орошаемых земель», — отметил Бакыт Торобаев.

В рамках действующей государственной программы развития ирригации до 2030 года планируется освоить 36,9 тысяч гектаров новых орошаемых земель. По состоянию на 2025 год площадь орошаемых земель составляет около 1 023 тысячи гектаров, из которых значительная часть требует ремонта и модернизации.

Проектная мощность и режим эксплуатации:



• Первая линия - 7 млн м² в год, ввод в эксплуатацию - 2027 год.

• Вторая линия - в течение 5 лет после запуска первой, также 7 млн м²/год.

• При полной мощности распределение продукции: 60% - для нужд Кыргызстана, 40% - на экспорт.



«Проект нового завода по производству Concrete Canvas соответствует государственной программе развития ирригации и является национальным приоритетом. Материал позволит сократить потери воды, увеличить срок службы каналов до 50‑100 лет, ускорить строительство новых ирригационных систем, а также обеспечить фермеров стабильным водоснабжением и укрепить продовольственную безопасность страны», — подчеркнул замглавы кабмина.

Кроме этого, запуск завода обеспечит создание минимум 50 рабочих мест, 90% из которых займут граждане Кыргызстана.



Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности продолжает реализацию приоритетных проектов, направленных на повышение эффективности водопользования, устойчивое сельское хозяйство и развитие агропромышленного комплекса.

Источник: Кабар