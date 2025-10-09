Нефтетрейдеры КР: Запасов ГСМ хватит на один месяц

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В антимонополии обсудили ситуацию на рынке горюче-смазочных материалов
Служба антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции КР провела очередную рабочую встречу с нефтетрейдерами Кыргызстана по вопросу ценовой ситуации на рынке горюче-смазочных материалов (ГСМ). В совещании приняли участие представители ОсОО «Мунай Пром», ЗАО «РН-Кыргызнефтепродукт», ОсОО «Партнер Нефть» и ОсОО «ШНОС».
По данным пресс-службы антимонополии, в ходе рабочей встречи была обсуждена текущая ситуация на рынке ГСМ, подняты вопросы запасов, поставок нефтепродуктов, цены, прогнозы и перспективы.
По информации нефтетрейдеров, в настоящее время запасы нефтепродуктов имеются на один месяц. Незначительное повышение отпускных розничных цен на АЗС республики связано с повышением отпускных цен на нефтеперерабатывающих заводах России и нехваткой объемов для обеспечения внутреннего рынка.
По итогам совещания выработаны предложения по стабилизации ситуации на рынке ГСМ, которые будут направлены в адрес Министерства экономики и коммерции КР.
Антимонопольная служба рекомендовала нефтетрейдерам:
- строго соблюдать требования закона КР «О конкуренции»;
- не допускать резкого повышения цен на ГСМ и СУГ;
- обеспечить необходимые запасы ГСМ для насыщения рынка и недопущения создания дефицита нефтепродуктов.
«Со своей стороны, нефтетрейдеры выразили готовность обеспечить бесперебойные поставки нефтепродуктов до конца текущего года», - добавили в службе.
Источник: vesti.kg