Орехи, сухофрукты и масло из Кыргызстана впервые представлены на мировой выставке в Германии

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Омурбек Текебаев провёл встречу с представителями кыргызских компаний Manyz KG, Alysh Dan Organic, Exim Torg LLC, Ishker KG, Vita Miks

Посол Кыргызстана в Федеративной Республике Германия Омурбек Текебаев принял участие в крупнейшей международной продовольственной выставке Anuga-2025, проходящей в городе Кёльн.

По данным диппредставительства, в этом году Кыргызстан впервые представлен на выставке собственным национальным стендом, где отечественные экспортеры демонстрируют органическую продукцию высокого качества — грецкие орехи, различные виды сухофруктов, масло из фруктов и ягод и другие товары.

Это открывает новые возможности для продвижения кыргызской продукции на мировом рынке и налаживания прямых связей с зарубежными партнёрами.

В рамках выставки посол Омурбек Текебаев провёл встречу с представителями кыргызских компаний Manyz KG, Alysh Dan Organic, Exim Torg LLC, Ishker KG, Vita Miks, Talas Beans и другими предпринимателями. В ходе беседы были обсуждены перспективы расширения экспорта и продвижения кыргызских товаров на рынках Германии и Европейского союза.

Выставка Anuga — крупнейшая в мире площадка для производителей продуктов питания и напитков, проводится раз в два года в Кёльне. В 2025 году она отмечает свой 100-летний юбилей и проходит с 4 по 8 октября. В мероприятии принимают участие около 8000 экспонентов из более чем 110 стран и свыше 140 тысяч посетителей из 200 стран на выставочной площади 290 000 кв. метров.

Источник: Кабар