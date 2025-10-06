В Кыргызстане количество разрешительных документов сокращено на 45 процентов

В Министерстве экономики и коммерции состоялось заседание комиссии по инвентаризации и оценке документов разрешительного характера, выдаваемых государственными органами. Она создана в рамках реформы по дебюрократизации, сообщают в ведомстве.

На заседании представлены предварительные итоги реализации реформы «регуляторной гильотины». Работа проведена по распоряжению кабинета министров от 30 июня 2025 года № 552-р.

Основные цели проведенной работы:

устранение дублирования и раздробленности документов;

исключение устаревших и неиспользуемых форм;

объединение схожих разрешений;

цифровизация и упрощение процедур;

приведение в соответствие с новым законодательством и международными обязательствами.

По итогам работы количество разрешительных документов сокращено с 905 до 496, что составляет оптимизацию более чем на 45,2 процента. Дополнительно предложения бизнес-сообщества по 16 документам учтены и включены в перечень нормативных правовых актов, предлагаемых к признанию утратившими силу.

Подготовленный пакет документов будет направлен на утверждение кабмину. После утверждения МЭиК разработает проект указа президента, предусматривающий отмену части разрешительных документов.

Дальнейшая работа по упрощению и оптимизации оставшихся документов будет осуществляться госорганами в пределах их компетенции при постоянном мониторинге со стороны министерства.

Источник: 24.kg