Кара-Кечинскую ТЭС планируется построить до 2030 года

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Если сейчас предприятие добывает 1,5 млн тонн в год, то к 2030 году показатель должен достичь 7 млн тонн.

В Кыргызстане планируется строительство Кара-Кечинской теплоэлектростанции (ТЭС) мощностью 1200 мегаватт. Об этом сообщил директор ОАО «Кыргызкомур» Кайрат Маматов в интервью агентству «Кабар».

По его словам, проект станет одним из крупнейших в истории страны, так как ранее объекты подобного масштаба не строились.

«Земельный участок уже выделен, станцию необходимо построить до 2030 года. Не будет дыма и выбросов, экология не пострадает. Будут созданы тысячи рабочих мест для жителей Джумгальского района. Появится возможность развивать тепличное хозяйство и промышленные объекты. Мы движемся в правильном направлении», — отметил Маматов.

Он добавил, что Министерство энергетики уже объявило тендер по проекту. При этом объем добычи угля в Кара-Кече должен значительно возрасти. Если сейчас предприятие добывает 1,5 млн тонн в год, то к 2030 году показатель должен достичь 7 млн тонн.

Источник: Кабар