С начала года Кумтор пополнил бюджет КР почти на 9.3 млрд сомов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Часть составили налоговые поступления – 275.6 млрд сомов.

Горнорудная компания «Кумтор Голд Компани» с начала года пополнила бюджет на 9 млрд 288 млн сомов. Такие данные приводит Минфин.

По данным ведомства, из перечисленных средств более 7.1 млрд сомов составляют подоходный налог компании, а 2.1 млрд сомов направлены на пополнение минерально-сырьевой базы КР.

В целом же налог на доходы горнодобывающих компаний за отчетный период превысили 16.8 млрд сомов.

Напомним, что за январь–август 2025 года в госбюджет Кыргызстана поступило 422.9 млрд сомов доходов. Основную часть составили налоговые поступления – 275.6 млрд сомов. Из них через ГНС собрано 187.5 млрд сомов, через ГТС – 88.1 млрд сомов.

Источник: economist.kg