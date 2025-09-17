Кыргызстанским фермерам выдали льготные кредиты на сумму свыше 4 млрд сомов

По состоянию на 11 сентября 2025 года, в рамках проекта «Финансирование сельского хозяйства», из 6 млрд 418 млн сомов выдано льготных кредитов на 4 млрд 30,92 млн сомов. Об этом сообщается в отчете Министерства финансов.

По данным ведомства, вышеуказанная сумма выделена:

по отрасли «животноводство» - 5 тыс. 374 субъектам на сумму 3 млрд 331,34 млн сомов;

по отрасли «растениеводство» - 898 субъектам на сумму 441 млн сомов;

по отрасли «водосберегающие технологии» - 24 субъектам на сумму 17 млн сомов;

по отрасли «лизинг» - 122 субъектам на сумму 241,56 млн сомов.

Источник: Кабар