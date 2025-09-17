Баткенская область с начала года получила 366.1 млн сомов межбюджетных трансфертов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Из бюджета выделено 13.9 млн сомов на компенсацию расходов айыл окмоту Баткенской области за электроэнергию.

Министерство финансов КР сообщило, что за январь–август 2025 года Баткенская область получила 366.1 млн сомов межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета.

Из общей суммы 352.2 млн сомов составили:

выравнивающий трансферт — 221.7 млн сомов;

на делегирование отдельных государственных полномочий — 7.0 млн сомов;

на 50% компенсацию электроэнергии — 54.4 млн сомов;

на разработку генеральных планов населенных пунктов — 39.9 млн сомов;

на субсидирование теплоснабжающих предприятий — 29.2 млн сомов.

Дополнительно из бюджета выделено 13.9 млн сомов на компенсацию расходов айыл окмоту Баткенской области за электроэнергию.