Всемирный банк предоставит Кыргызстану $101.5 млн программного кредита в 2025 году

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Cтороны обменялись мнениями по укреплению финансового сектора и выполнению стратегических мер Всемирного банка.

Министр финансов КР Алмаз Бакетаев провел встречу с региональным директором Всемирного банка по Центральной Азии Наджи Бенхассином. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе переговоров обсуждены ключевые направления сотрудничества, включая предоставление программного кредита Всемирного банка на $101.5 млн в 2025 году и продолжение программы в 2026 году.

Отдельное внимание уделено вопросам финансирования строительства Камбар-Атинской ГЭС-1, которая имеет стратегическое значение для энергетической безопасности и регионального развития. Кроме того, стороны обменялись мнениями по укреплению финансового сектора и выполнению стратегических мер Всемирного банка.

В числе обсужденных тем — поддержка малого и среднего бизнеса, модернизация энергетической инфраструктуры, повышение энергоэффективности, развитие предпринимательства и привлечение инвестиций.

Алмаз Бакетаев подчеркнул значимость дальнейшего углубления партнерства и выразил признательность Всемирному банку за поддержку Кыргызстана.

Источник: economist.kg