В Кыргызстане вступают в силу новые правила продажи молочной продукции

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Молочные и молокосодержащие продукты должны храниться и реализовываться отдельно

В Кыргызстане с 18 сентября вступают в силу новые правила продажи молочной продукции: молочные и молокосодержащие продукты должны храниться и реализовываться отдельно, сообщили в Минсельхозе.

Согласно постановлению кабинета министров от 17 июня 2025 года № 346, внесены изменения в постановление правительства от 30 сентября 2014 года № 560 «Об упорядочении торговой деятельности на территории Кыргызской Республики».

Теперь субъекты торговли, реализующие молочную продукцию, обязаны размещать молочные и молокосодержащие продукты на отдельных торговых участках — в отдельных витринах, на полках или в других выделенных местах. При этом должно быть обеспечено их четкое физическое разграничение, в соответствии с определениями, установленными решением Совета Евразийской экономической комиссии «О техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013) от 9 октября 2013 года № 67.

На каждом торговом участке, предназначенном для реализации молочной и молокосодержащей продукции, должна быть размещена достоверная и четко считываемая информация о составе продукции, включая обязательное указание наличия молочных компонентов в молокосодержащих продуктах, с целью предотвращения возможного заблуждения потребителей относительно свойств и состава реализуемой продукции.

Источник: Кабар