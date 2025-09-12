С 18 сентября действуют новые правила продажи молока

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Постановление вступает в силу 18 сентября.

Кабинет министров Кыргызской Республики в целях защиты прав потребителей, обеспечения удовлетворения потребностей населения в здоровом питании, а также улучшения условий хранения и реализации продуктов питания постановлением от 17 июня 2025 года № 346 внес изменения в постановление правительства Кыргызской Республики от 30 сентября 2014 года № 560 "Об упорядочении торговой деятельности на территории Кыргызской Республики" и установил следующие требования:

Субъекты торговой деятельности, осуществляющие реализацию молочной продукции, размещают молочные и молокосодержащие продукты на отдельных торговых участках (на отдельных витринах, на отдельных полках или иных выделенных местах), обеспечивая при этом их четкое физическое разграничение в соответствии с определениями, установленными решением совета Евразийской экономической комиссии "О техническом регламенте Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" (ТР ТС 033/2013) от 9 октября 2013 года № 67.

На каждом торговом участке, предназначенном для реализации молочной и молокосодержащей продукции, должна быть размещена достоверная и четко считываемая информация о составе продукции, включая обязательное указание наличия молочных компонентов в молокосодержащих продуктах, с целью предотвращения возможного заблуждения потребителей относительно свойств и состава реализуемой продукции.

Источник: kaktus.media