Более 31 миллиарда сомов вложит Кыргызстан в модернизацию энергетики

В плане также запуск новых инициатив, направленных на развитие возобновляемой энергетики
С 2026 по 2030 год власти Кыргызстана намерены реализовать 10 крупных энергетических проектов. Совокупный объем внешнего финансирования запланирован на уровне 31,4 миллиарда сомов. Такие данные содержатся в отчете Министерства финансов об основных направлениях фискальной политики КР.
Отмечается, что в приоритете модернизация и реабилитация гидроэлектростанций, конверторных подстанций и высоковольтных линий электропередачи.
В указанный период планируется завершить:
- модернизацию Токтогульской ГЭС с заменой всех четырех гидроагрегатов;
- обновление второго гидроагрегата на Камбаратинской ГЭС-2;
- полную замену гидроагрегатов на Учкурганской ГЭС.
В плане также запуск новых инициатив, направленных на развитие возобновляемой энергетики, в том числе строительство малых ГЭС и разработка технико-экономического обоснования для строительства крупных солнечных электростанций.
Финансирование проектов, как предполагается, будет осуществлено за счет средств Всемирного банка, Зеленого климатического фонда и Европейского банка реконструкции и развития.
Источник: 24.kg