Счетная палата выявила нарушения на 20 млрд сомов при исполнении бюджета за 2024 год

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Выявлены финансовые нарушения на 20 млрд 618 млн 604 тыс. сомов и бухгалтерские — на 63 млрд 523 млн 649 тыс. 4 сомов.

Инспектор Счетной палаты Алмазбек Жакшылыков в ходе заседания комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша представил краткий отчет о результатах аудита исполнения республиканского бюджета за 2024 год.



Согласно Закону о республиканском бюджете на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов, доходы были утверждены в размере 378 млрд 405,6 млн сомов, расходы — 367 млрд 493,2 млн сомов, с профицитом 10,9 млрд сомов. При уточнении бюджета доходы увеличены на 32 млрд сомов, расходы — на 36 млрд сомов, что сократило профицит до 4,4 млрд сомов.



Фактическое исполнение бюджета показало доходы в размере 417 млрд 536,2 млн сомов (на 6,9 млрд сомов выше уточненного плана) и расходы — 383 млрд сомов (на 20 млрд 920 млн сомов меньше запланированного). Это свидетельствует об отклонениях в исполнении статей 1, 3, 4, 5, 6 закона. Неосвоенными остались зарезервированные средства на сумму 2,7 млрд сомов, включая 1,8 млрд сомов на зарплату, 221,6 млн сомов на медикаменты, 485 млн сомов на продукты питания, 100 млн сомов на соцпособия и 96 млн сомов на транспорт для Фонда обязательного медицинского страхования.



Налоговые доходы, изначально утвержденные в размере 318 млрд 345,2 млн сомов, после уточнения составили 310 млрд 632,1 млн сомов и фактически исполнены на 315 млрд сомов, что на 7,7 млрд сомов (2,4%) меньше первоначального плана, но на 5,1 млрд сомов превысило уточненный прогноз.



По результатам аудита Счетной палаты исполнение бюджета за 2024 год признано соответствующим закону с дополнительным мнением из-за занижения и искажения средств госинвестиционных проектов на 823,6 млн сомов.



«Выявлены финансовые нарушения на 20 млрд 618 млн 604 тыс. сомов и бухгалтерские — на 63 млрд 523 млн 649 тыс. 4 сомов. Из 67 млрд сомов нарушений 61,04 млрд сомов уже исправлены, также зафиксированы процедурные нарушения. Три материала направлены в правоохранительные органы: один — в Генпрокуратуру, два — в ГКНБ», - сказал он.

Источник: tazabek.kg

