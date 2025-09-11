Камбар-Атинская ГЭС и железная дорога Китай – Кыргызстан – Узбекистан: глава кабмина обсудил с АБР ключевые проекты

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Лея Гутиеррес подтвердила готовность АБР продолжать поддержку и отметила 30-летнее партнерство с Кыргызстаном.

Глава кабмина Адылбек Касымалиев встретился с генеральным директором департамента Центральной и Западной Азии Азиатского банка развития Леей Гутиеррес. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Стороны обсудили экономическую динамику Кыргызстана, реализацию приоритетных инфраструктурных проектов и перспективы привлечения инвестиций. В центре внимания оказались строительство железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан, Камбар-Атинская ГЭС-1, автодорога Барскоон – Бедель, а также программы доступного жилья.

Глава кабмина подчеркнул рост ВВП: в среднем 9 % за последние три года и 11,5 % по итогам января–июля 2025 года. Также он отметил, что Кыргызстан намерен позиционировать себя как региональный хаб, развивая индустриализацию, сельское хозяйство, туризм и «зеленую» энергетику.

Лея Гутиеррес подтвердила готовность АБР продолжать поддержку и отметила 30-летнее партнерство с Кыргызстаном. В ноябре ожидается визит президента АБР Масато Кандо, который, по словам Касымалиева, придаст новый импульс сотрудничеству.