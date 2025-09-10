"Явное вредительство". Минэнерго ответило главе НАН по поводу Камбар-Атинской ГЭС

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Камбар-Атинская ГЭС строится с учетом сейсмических угроз.

Минэнерго заявило, что Камбар-Атинская ГЭС строится с учетом сейсмических угроз. А рассуждения о целесообразности строительства назвало очернительством.

Напомним, 9 сентября на заседании комитета Жогорку Кенеша по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике президент Национальной академии наук Канатбек Абдрахматов сообщил, что перед началом строительства Камбар-Атинской ГЭС-1 не было проведено сейсмическое микрорайонирование территории. Он считает, что ГЭС хотят построить на опасной территории.

Минэнерго подготовило официальный ответ:

"Министерство энергетики Кыргызской Республики высоко оценивает обеспокоенность президента НАН КР К. Абдрахматова по вопросу обеспечения безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации Камбар-Атинской ГЭС-1 и сообщает следующее:

Компания "ЭЙФРИ Швейцария Лтд", консультант в рамках актуализации технико-экономического обоснования (ТЭО) Камбар-Атинской ГЭС-1, привлекла для сейсмологического анализа и отчета экспертов: dr. Martin Wieland (АФРИ Emerite и председатель Комитета ICOLD по сейсмическим аспектам проектирования плотин с 1999 года и почетный член ICOLD), доктора mr. Stefan Ehlers и команду специалистов-сейсмологов, которая подготовила анализ сейсмических источников – базу данных землетрясений на основе записи данных Национального института сейсмологии (1770-2024, с ограниченной областью): Каталог USGS/NEIC (1906-2024) и Каталог землетрясений Центральной Азии SFARR (250BC-2020), где история землетрясений и тектоника региона были объединены в модель сейсмотектонических источников (SSM), вероятностный анализ с использованием модели "зона с встроенными разломами": перераспределение сейсмической активности между крупнейшими существующими геологическими разломами, где все разломы обладают сейсмическим потенциалом.

Исследование по анализу сейсмической опасности путем всестороннего анализа геологических, тектонических и сейсмических данных, подкрепленных спутниковыми снимками и анализом каталога землетрясений, дало результаты, которые способствуют созданию моделей сейсмических источников и моделей повторяемости землетрясений, которые обрабатываются с помощью детерминистического и вероятностного анализа с использованием специализированного программного обеспечения. Результаты выражены в виде пиковых ускорений грунта, унифицированных спектров опасности и сценарных спектров, для горизонтальных и вертикальных компонентов, а также для различных обеспеченностей.

По результатам проведенных исследований и многочисленных обсуждений на экспертном уровне (где специалисты Института сейсмологии КР не участвовали, несмотря на приглашения) с участием группы международных экспертов по безопасности плотины (DSPOE), состоящей из членов: Лиляна Спасич-Грил - проектирование плотин, председатель группы, др. Питер Мэйсон - гидравлика / гидравлические сооружения, Карлос Харамильо - геотехническое проектирование, др. Иоаннис Каравокирис - гидрология/наносы, водные ресурсы, др. Юсоф Гханаат - сейсмолог и сейсмологическое проектирование, Пауло Эрбисти - гидромеханическое оборудование, Джон Гаммер - механическое и электрическое оборудование, дана оценка сейсмической опасности района строительства и рекомендации консультанту учитывать геологические опасности, включая смещение первичного разлома, где через плотину проходит активный разлом, и смещение вторичного разлома на активных или неактивных разломах, швах или сдвигах, вызванных землетрясением на близлежащем разломе, и предложен вариант изогнутой гравитационной плотины для Камбар-Атинской ГЭС-1, что повысит гидравлическую эффективность и устойчивость конструкции за счет эффективного направления водосбросных и водовыпускных сооружений.

Консультантом "ЭЙФРИ Швейцария Лтд" подготовлен окончательный вывод, что вся конструкция бетонной гравитационной плотины выдержит действующие нагрузки и в целом ее поведение с точки зрения несущей способности является безопасным.

Принимая во внимание важность вопроса обеспечения безопасности при эксплуатации плотины Камбар-Атинской ГЭС-1, в дальнейшем предусматривается при проектировании и строительстве ГЭС обязательная реализации перечня мероприятий, обеспечивающих детальное изучение влияния сейсмической активности в районе строительства гидроузла, и в том числе составление карты сейсмического микрорайонирования территории, которая решается размещением сети из 3-5 сейсмических станций по оси створа плотины, на бортах долины реки на уровне гребня плотины и выше основания плотины.

Министерство энергетики Кыргызской Республики уделяет большое внимание обеспечению надежности и безопасности основных сооружений на каждом этапе проектирования, строительства и эксплуатации Камбар-Атинской ГЭС-1.

На сегодня проведена огромная работа по реализации проекта строительства Камбар-Атинской ГЭС-1 и идет подготовка к непосредственному началу основных работ, и рассуждения о целесообразности строительства гидроузла на данном створе со стороны наших специалистов по сейсмологии, которые не знакомы с последними отчетами актуализированного технико-экономического обоснования (ТЭО) Камбар-Атинской ГЭС-1, являются очень прискорбными, явным очернительством и вредительством той работе, которая проводится в государстве в рамках скорейшего ввода генерирующих мощностей и обеспечения энергетической безопасности страны, в том числе скорейшего ввода в эксплуатацию Камбар-Атинской ГЭС-1.

