В Кыргызстане усилят контроль за ГСМ

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Меры более строгого учета введут с 1 октября

В Кыргызстане усилят контроль за поставками, наличием и расходом ГСМ. Об этом сообщили в кабмине.

Меры более строгого учета введут с 1 октября. Все автозаправочные станции, газовые заправки и нефтебазы будут обязаны ежемесячно предоставлять в налоговые органы данные о запасах и объемах отгрузки топлива, а также показания счетчиков топливораздаточных колонок.

Сотрудники налоговых органов получат право проводить регулярные замеры остатков нефтепродуктов на нефтеперерабатывающих заводах, складах и заправках, сверяя их с электронными данными.

Все операции с топливом будут фиксироваться в специальной информационной системе.

Поясним, основным поставщиком беспошлинных ГСМ в Кыргызстан является Россия, где наблюдается его нехватка в регионах в связи с восстановительными работами на основных НПЗ после атак украинских дронов. Также кыргызстанские нефтетрейдеры предупредили о повышении цен на ГСМ.



Источник: vesti.kg