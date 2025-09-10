Утвержден порядок выписывания рецептов на лекарства

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Документ принят в целях повышения качества лекарственного обеспечения населения.

Кабинет министров утвердил Порядок выписывания рецептов на лекарственные средства в Кыргызской Республике. Соответствующее решение подписал председатель кабинета министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев.

Данным постановлением утверждены Правила выписывания рецептов на лекарственные средства, Правила рецептурного отпуска лекарственных средств, Порядок выписывания и оформления требований (заявок) на лекарственные средства в организациях здравоохранения, Правила хранения рецептурных бланков.

Установлено, что лекарственные средства рецептурного отпуска выписываются под международными непатентованными наименованиями на латинском языке в электронном формате и/или на бумажном носителе – на бланках рецепта утвержденного образца.

Министерству здравоохранения Кыргызской Республики поручено обеспечить контроль за тиражированием организациями здравоохранения форм рецептурных бланков, утвержденных настоящим постановлением.

Источник: kaktus.media