КР и индийская Wingspan Group обсудили развитие авиасообщения и туризма

Посол КР в Индии Аскар Бешимов встретился с председателем и управляющим директором Wingspan Group Нираджем Ратхи. Об этом сообщает МИД.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, на встрече рассмотрены перспективы сотрудничества в сфере гражданской авиации, включая развитие авиасообщения между Кыргызстаном и Индией, привлечение туристов и расширение бизнес-контактов.

Стороны подтвердили заинтересованность в укреплении транспортной связанности, что будет способствовать развитию туризма, инвестиционного сотрудничества и гуманитарных связей.

Аскар Бешимов отметил важность расширения прямых авиарейсов для стимулирования деловых и культурных обменов. В свою очередь, Нирадж Ратхи подчеркнул потенциал Кыргызстана как туристического и транзитного направления и выразил готовность к дальнейшему взаимодействию.

По итогам встречи стороны договорились о продвижении практических шагов по развитию сотрудничества.

Справочно: Wingspan Group создана в Индии в 1998 году. Компания предоставляет услуги в сфере гражданской авиации, включая продажу авиабилетов, организацию чартерных рейсов, грузовые перевозки и маркетинговую поддержку авиакомпаний. Среди партнеров группы – ведущие авиаперевозчики, включая IndiGo.

