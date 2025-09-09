Министр экономики назвал оборот криптообменников и криптобирж в КР

Оборот криптообменников и криптобирж, функционирующих в Кыргызстане, за семь месяцев года составил 1 трлн сомов. Об этом 8 сентября на заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике сообщил министр экономики и коммерции Бакыт Сыдыков.

По его словам, налоговые взносы в бюджет за указанный период - около 1 млрд сомов.

"Это индустрия, которая все больше развивается с каждым годом", - добавил глава ведомства.

Отвечая на вопросы депутатов, он проинформировал, что в КР зарегистрировано 169 операторов обмена виртуальных активов (обменников), операторов торговли виртуальными активами (криптобиржа) - 13, компаний, осуществляющих промышленный майнинг, - 11.

В результате обсуждения члены комитета одобрили сразу в трех чтениях законопроект, предполагающий введение государственного майнинга.

Источник: kaktus.media