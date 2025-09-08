Зампредседателя Кабмина Торобаев посетил новые предприятия в СЭЗ «Бишкек»

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Это важный шаг в укреплении экономики страны

Заместитель председателя Кабинета министров — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев 6 сентября ознакомился с новыми предприятиями в СЭЗ «Бишкек».



Как отмечают в Кабмине, в Кыргызстане есть все возможности для выпуска современной, конкурентоспособной продукции, соответствующей международным стандартам, а также для наращивания экспортного потенциала.



«Свободные экономические зоны предлагают особенно благоприятные условия для инвесторов и способствуют развитию отечественной промышленности, ориентированной на экспорт. Это важный шаг в укреплении экономики страны», — отметил Торобаев.

Справка:



Зампредседателя Кабмина Торобаев посетил следующие предприятия:



ОсОО «Гума» – производство швейных ниток;

ОсОО «Экобум» – выпуск электрических мотороллеров;

ОсОО «Сянь Лянь» – производство бумаги и картона;

ОсОО «Люе Чжипин» – производство бумажных изделий;

ОсОО «Конурат Трейт» – производство вискозных салфеток;

ОсОО «Орион Гранд» – производство ковролина.

Источник: tazabek.kg

