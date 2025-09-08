Зампредседателя Кабмина Торобаев посетил новые предприятия в СЭЗ «Бишкек»

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Это важный шаг в укреплении экономики страны
Заместитель председателя Кабинета министров — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев 6 сентября ознакомился с новыми предприятиями в СЭЗ «Бишкек».
Как отмечают в Кабмине, в Кыргызстане есть все возможности для выпуска современной, конкурентоспособной продукции, соответствующей международным стандартам, а также для наращивания экспортного потенциала.
«Свободные экономические зоны предлагают особенно благоприятные условия для инвесторов и способствуют развитию отечественной промышленности, ориентированной на экспорт. Это важный шаг в укреплении экономики страны», — отметил Торобаев.
Справка:
Зампредседателя Кабмина Торобаев посетил следующие предприятия:
ОсОО «Гума» – производство швейных ниток;
ОсОО «Экобум» – выпуск электрических мотороллеров;
ОсОО «Сянь Лянь» – производство бумаги и картона;
ОсОО «Люе Чжипин» – производство бумажных изделий;
ОсОО «Конурат Трейт» – производство вискозных салфеток;
ОсОО «Орион Гранд» – производство ковролина.
