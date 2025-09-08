В Бишкеке строят первый мусороперерабатывающий завод. Как он выглядит сейчас

В Бишкеке продолжается возведение мусороперерабатывающего завода, который будет не только утилизировать отходы, но и вырабатывать электроэнергию. Об этом сообщили мэр столицы Айбек Джунушалиев и вице-мэр Рамиз Алиев в ходе посещения места строительства.

По их словам, предприятие станет первым в стране комплексом такого масштаба. На объекте уже завершено строительство административного корпуса, подготовлены дороги, ведутся работы по установке очистных сооружений и возведению производственных цехов.

«Здесь будет происходить сортировка отходов, затем переработка и сжигание. Главное — не просто избавиться от мусора, а очистить выбросы. На выходе мы не должны получить ни грамма вредных веществ», — подчеркнул вице-мэр.

Айбек Джунушалиев добавил, что завод рассчитан минимум на 800 тонн мусора в сутки, а максимальная мощность — до 1,5 тысячи тонн. При этом производство будет обеспечивать электроэнергией — до 460 мегаватт.

Отдельно чиновники отметили, что вместе с заводом прокладываются новые линии электропередачи, а рядом будет создана необходимая инфраструктура.

«Мы намерены завершить строительство до конца этого года. Все работы идут по графику. Масштабы действительно грандиозные: только высота трубы составит 60 метров», — сказал градоначальник.

Горожан пригласили оставлять вопросы и предложения в комментариях к прямым эфирам. В мэрии пообещали, что каждое обращение будет фиксироваться, а отчеты о выполненной работе публиковаться еженедельно.

Источник: 24.kg