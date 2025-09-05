Бакыт Торобаев побывал на заводе по производству взрывчатых веществ в Кемине

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В предприятие вложили более 700 млн сомов

Заместитель председателя кабинета министров КР, министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев побывал на заводе «Учкун ВМ», который занимается производством взрывчатых веществ для горнодобывающей отрасли. Об этом сообщили в кабмине.

Предприятие расположено в Кеминском районе Чуйской области. В его работу вложено более 700 млн сомов и внедрены современные и передовые технологии, которые используются за рубежом на аналогичных производствах.

«Продукция завода используется на таких крупных месторождениях как «Кумтор», «Джеруй», «Терек-Сай», а также при возведении Камбар-Атинской ГЭС-2. В будущем она будет применяться при строительстве автодорог, ирригационных систем», - отметил Бакыт Торобаев в своем выступлении на предприятии.

Ежегодно от работы завода в бюджет будет поступать около 95 млн сомов налогов. С полным вводом комплекса будет создано более 100 рабочих мест. Завод стал одним из 134 промышленных объектов, запуск которых был приурочен ко Дню независимости страны в этом году.

Источник: vesti.kg



