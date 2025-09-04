Счетная палата проверила деятельность МОиН и нашла нарушений на 723 млн

Бишкек, "САЯСАТ.KG". По результатам аудита было выявлено общих нарушений на сумму 723 млн 554,6 тыс. сомов, из них 289 млн 658,7 тыс. сомов подлежат восстановлению

Счетная палата Кыргызской Республики опубликовала результаты аудита соответствия исполнения бюджета Министерства образования и науки Кыргызской Республики и его ведомственных организаций за 2023 год.

В ходе аудита были проанализированы финансовая деятельность министерства и его ведомственных организаций, формирование и исполнение бюджета, при этом были отмечены следующие основные показатели:

В системе образования Кыргызской Республики действует 89 высших учебных заведений (33 государственных, 56 частных), в которых обучаются 222 699 студентов.

В средних профессиональных учебных заведениях обучаются 100 728 студентов, в профессиональных лицеях - 31 455 студентов.

Финансируется 2 070 школ, в которых учатся 1 263 191 ученик, работает 94 683 учителя.

В 2023 году бюджет министерства с учетом внесенных изменений составил 67 млрд 724 млн 502,3 тыс. сомов, из которых кассовые расходы достигли 61 млрд 821 млн 556,0 тыс. сомов.

По результатам аудита было выявлено общих нарушений на сумму 723 млн 554,6 тыс. сомов, из них 289 млн 658,7 тыс. сомов подлежат восстановлению, 214 млн 722,5 тыс. сомов были восстановлены в ходе аудита, что составляет 74,13%.

В ходе аудита были зафиксированы следующие финансовые нарушения:

недостатки в исполнении бюджета - 346 млн 380,1 тыс. сомов;

нарушения при составлении и рассмотрении проекта бюджета - 26 млн 039,2 тыс. сомов;

нарушения при использовании имущества - 35 млн 439,7 тыс. сомов;

нарушения в бухгалтерском учете и отчетных документах - 314 млн 465,5 тыс. сомов;

нарушения при закупке товаров, работ и услуг - 1 млн 230,1 тыс. сомов.

Предварительные результаты аудита в Джалал-Абадском государственном университете были направлены в Государственный комитет национальной безопасности, а результаты аудита в Таласском городском и Таласском районном отделах образования - в прокуратуру Таласской области. Кроме того, было предложено направить в Генеральную прокуратуру информацию о выявленных финансовых нарушениях, связанных с арендой и оплатой труда.

Источник: kaktus.media