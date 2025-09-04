В Кыргызстане ввели временный запрет на вывоз известняка-ракушечника за пределы ЕАЭС

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Меры вступят в силу через 15 дней после официального опубликования постановления.

Кабмин постановил ввести временный запрет сроком на шесть месяцев на вывоз известняка-ракушечника за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Об этом сообщили в правительстве.

Ограничение распространяется на известняк, добытый или произведенный в Кыргызстане, необработанный или грубо раздробленный, а также распиленный или разделенный на блоки и плиты прямоугольной или квадратной формы.

Меры вступят в силу через 15 дней после официального опубликования постановления. Министерства и ведомства, включая Таможенную и Пограничную службы, получили инструкции по контролю за соблюдением запрета и предотвращению незаконного вывоза.

Решение также включает обязательное уведомление Всемирной торговой организации, Евразийской экономической комиссии и Исполнительного комитета СНГ о введении временного запрета. Постановление отменяет предыдущее постановление № 65 от 10 февраля 2025 года.

Источник: economist.kg