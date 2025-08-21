В Чолпон-Ате пройдет Кыргызско-германский бизнес-форум

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Форум соберет представителей госструктур, деловых кругов, международных организаций и инвесторов

Кыргызско-германский бизнес-форум «День Германской экономики в Кыргызстане» и четвертое заседание Кыргызско-Германского делового совета пройдут в Чолпон-Ате. Об этом сообщили в Национальном агентстве по инвестициям.

Программа форума включает две тематические панельные сессии:

- Проекты в области энергетики для германо-кыргызского экономического сотрудничества, где будут рассмотрены возможности взаимодействия в сфере зеленой энергетики и инфраструктуры;

- Экспортный потенциал и логистика в переходный период: возможности среднего коридора.

Основной темой Кыргызско-Германского делового совета станет торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество двух стран.

Форум соберет представителей госструктур, деловых кругов, отраслевых союзов, международных организаций и инвесторов. Цель – активизация экономического диалога и расширение стратегического партнерства между Кыргызстаном и Германией.

Источник: vesti.kg



