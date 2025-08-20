Кыргызстан и Узбекистан настроены увеличить товарооборот до $2 млрд

«Узбекистан является одним из ведущих торгово-экономических и инвестиционных партнеров Кыргызстана»

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев провел встречу с руководителем администрации президента Узбекистана Саидой Мирзиёевой. Стороны обсудили вопросы расширения двустороннего политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, сообщили в пресс-службе кабмина.

Адылбек Касымалиев подчеркнул, что Узбекистан является одним из ведущих торгово-экономических и инвестиционных партнеров Кыргызстана, отмечая динамичное развитие межрегионального сотрудничества, увеличение числа совместных предприятий и активизацию контактов между бизнес-сообществами двух стран.

Стороны с удовлетворением отметили позитивную динамику торгово-экономических связей и выразили обоюдную уверенность в достижении объемов взаимной торговли до 2 млрд долларов США.

В ходе встречи также уделено внимание вопросам взаимодействия между администрациями президентов Кыргызстана и Узбекистана, в том числе стороны обменялись мнениями по перспективам обмена опытом в сфере государственного управления, внедрения инновационных технологий в работу государственных органов и повышения эффективности административных процедур.

Саида Мирзиёева отметила перспективы расширения кыргызско-узбекского сотрудничества. Она подчеркнула, что Кыргызстан является одной из наиболее динамично развивающихся стран в регионе, и подчеркнула общность целей и задач двух братских стран, направленных на укрепление региональной сплоченности.

В завершение встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении межгосударственного сотрудничества в духе стратегического партнерства, добавили в кабмине.



