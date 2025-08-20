В Кыргызстане появится еще одна госкомпания по линии Минэкономики

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Сам проект представляет собой текст о создании нового ОАО.

Министерство экономики и коммерции инициировало проект постановления кабмина КР "О создании открытого акционерного общества "Фонд зеленого финансирования Кыргызской Республики". Он опубликован для общественного обсуждения.

Как поясняется в сопроводительной записке, Кыргызстан определил зеленую экономику как стратегическую модель развития, следуя Целям устойчивого развития ООН и Парижскому соглашению. Национальная стратегия до 2040 года и программа до 2030 года акцентируют внедрение экологичных технологий, развитие чистого транспорта и зеленого финансирования. Эти меры направлены на создание инклюзивной экономики, минимизацию ущерба природе и привлечение инвестиций.

Интенсивное использование природных ресурсов, безусловно, вносит значительный вклад в экономический рост в краткосрочном периоде, но важно понимать, что в долгосрочной перспективе это приведет к значительным негативным последствиям: расширению масштабов бедности и ухудшению здоровья населения из-за загрязненного воздуха и некачественной питьевой воды, недостатка продовольствия и энергии.

Вместе с тем достижение устойчивого экономического роста на зеленой основе (без ущерба окружающей среде и истощения природных ресурсов) невозможно без формирования эффективной системы зеленого финансирования. С этой точки зрения крайне важно понимание необходимости привлечения зеленых инвестиций в устойчивое развитие экономики страны.

По оценкам, для реализации климатических мер до 2030 года Кыргызстану требуется $10 млрд, из которых 63% - международная поддержка. "Создание ОАО "Фонд зеленого финансирования" позволит координировать финансовые потоки, повысить прозрачность и укрепить сотрудничество с глобальными фондами. Это усилит позиции страны в мировой зеленой экономике и поддержит борьбу с изменением климата", - указано в справке-обосновании.

Принятие проекта постановления позволит обеспечить:

координацию и структурирование финансовой поддержки международных партнеров по зеленым проектам и инициативам через единый национальный финансовый институт;

развитие институционального потенциала данного финансового института и понятные ориентиры для глобальных фондов и международных партнеров по органам взаимодействия;

представленность КР в мировой зеленой финансовой системе через одного координатора финансовой системы;

расширение сотрудничества с международными финансовыми институтами и климатическими фондами для реализации зеленых проектов;

улучшение качества проектного управления и повышения прсозрачности процессов отбора, реализации зеленых инициатив, а также диверсификацию инструментов зеленого финансирования.

