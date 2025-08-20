В Кыргызстане хотят продлить на полгода запрет на ввоз кузовов автомобилей

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Запрет на импорт кузовов действует в Кыргызстане с марта этого года

Минэкономики Кыргызстана вынесло на общественное обсуждение проект постановления о продлении еще на шесть месяцев запрета на импорт автомобильных кузовов.

Как пояснили в ведомстве, цель — обеспечение безопасности дорожного движения и транспорта, прозрачности процесса приобретения движимого имущества (машин, имеющих государственные регистрационные знаки иностранных государств) и гарантии его сохранности для добросовестных владельцев (физических лиц).

Напомним, в Кыргызстане ввели запрет на импорт автомобильных кузовов сроком на полгода в середине марта 2025 года. Причинами ограничений назвали участившиеся случаи ввоза и использования кузовов для незаконной сборки автомобилей.

Источник: vesti.kg



