Кыргызстан занял первое место в ЕАЭС по темпам роста экономики

Экономика Кыргызстана по итогам семи месяцев 2025 года выросла на 11.5%, объем ВВП составил 865.2 млрд сомов. Республика заняла первое место среди стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по темпам роста ВВП. Об этом написал глава кабинета министров Адылбек Касымалиев на своей странице в Facebook.

Председатель кабмина отметил, что в Казахстане и Армении рост составил 6.3%, в Беларуси – 2.1%, в России – 1.2%.

В Кыргызстане рост обеспечен за счет вклада всех отраслей экономики. В промышленности показатель увеличился на 11.4%. Наибольший рост зафиксирован в фармацевтике (в 2.4 раза), производстве продуктов питания (49%), изделий из резины, пластмассы и стройматериалов (33.5%), химической продукции (29.3%), нефтепродуктов (5.8%) и добыче полезных ископаемых (14.6%).

Строительный сектор вырос на 37.8%, сфера услуг – на 9.8%, сельское хозяйство – на 2.3%.

«Это очень положительная динамика», - отметил Касымалиев.

С начала года наблюдается высокий темп роста инвестиций в основной капитал. По итогам семи месяцев их объем составил 141.9 млрд сомов, увеличившись на 33.4%. Этот показатель превысил предыдущие годовые уровни: в 2021 году – 122.8 млрд сомов, в 2022 году – 139,4 млрд сомов.

Рост инвестиций в основной капитал обеспечен за счет увеличения внутренних источников финансирования на 52.2%, что свидетельствует об укреплении национальной базы финансирования, добавил глава кабмина.

«Как вам известно, в целях стабилизации цен на социально значимые продукты питания с 11 августа текущего года на срок 90 календарных дней введено временное государственное регулирование цен на мясо (говядина и баранина). Я поручил Министерству экономики совместно с Министерством сельского хозяйства контролировать государственное регулирование цен на мясо и усилить мониторинг цен на все социально значимые товары, принимая соответствующие меры при необходимости. В среднесрочной перспективе для сдерживания инфляции 29 июля текущего года Нацбанк повысил размер учетной ставки с 9% до 9.25%», - заключил Касымалиев.

Источник: economist.kg