Среднемесячная зарплата в Кыргызстане превысила 42 тыс. сомов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". С учетом индекса потребительских цен размер реальной заработной платы увеличился на 11,5%.
Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника без учета малых предприятий в январе–июне 2025 года составила 42 тысячи 20 сомов.
Такие данные озвучил Нацстатком.
По данным документа, это на 19,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Рост среднемесячной номинальной начисленной зарплаты в первом полугодии 2025 года отмечен во всех видах экономической деятельности.
Наибольший рост заработной платы зафиксирован в следующих сферах:
- операции с недвижимым имуществом — на 40,3%;
- строительство — на 39,4%;
- административная и вспомогательная деятельность — на 30,1%;
- здравоохранение и социальное обслуживание — на 27,3%;
- профессиональная, научная и техническая деятельность — на 27,3%;
- гостиницы и рестораны — на 26,2%;
- государственное управление, оборона и обязательное социальное обеспечение — на 24,2%;
- финансовое посредничество и страхование — на 22,9%;
- прочая обслуживающая деятельность — на 21,3%.
Источник: Кабар