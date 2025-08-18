Среднемесячная зарплата в Кыргызстане превысила 42 тыс. сомов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". С учетом индекса потребительских цен размер реальной заработной платы увеличился на 11,5%.

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника без учета малых предприятий в январе–июне 2025 года составила 42 тысячи 20 сомов.

Такие данные озвучил Нацстатком.

По данным документа, это на 19,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рост среднемесячной номинальной начисленной зарплаты в первом полугодии 2025 года отмечен во всех видах экономической деятельности.

Наибольший рост заработной платы зафиксирован в следующих сферах:

операции с недвижимым имуществом — на 40,3%;

строительство — на 39,4%;

административная и вспомогательная деятельность — на 30,1%;

здравоохранение и социальное обслуживание — на 27,3%;

профессиональная, научная и техническая деятельность — на 27,3%;

гостиницы и рестораны — на 26,2%;

государственное управление, оборона и обязательное социальное обеспечение — на 24,2%;

финансовое посредничество и страхование — на 22,9%;

прочая обслуживающая деятельность — на 21,3%.

Источник: Кабар