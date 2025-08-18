В Кыргызстане появился новый кыргызско-китайский банк

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Среди учредителей банка трое граждан Китая

Министерство юстиции Кыргызстана 30 июля 2025 года зарегистрировало ЗАО «Алма Финанс Банк». Согласно данным, финансово-кредитная организация создана в форме закрытого акционерного общества с участием иностранных инвесторов.

Главой банка указан Ван Син. Юридический адрес — г. Бишкек, ул. Огонбаева, 222.

Учредителями банка выступают шесть участников, в том числе трое граждан Китая: Ван Цюангань, Кан Цзяньлинь и Лю Вэнь Чжун. Последний также входит в число учредителей двух компаний — ОсОО «Баден Сервис» (строительство жилых и нежилых зданий) и ОсОО «Кыргыз Темир Групп», которые также являются совладельцами банка.

В числе юрлиц-учредителей значится и ЗАО МФК «Алма Кредит», зарегистрированное по тому же юридическому адресу, что и новый банк.

Источник: vesti.kg



