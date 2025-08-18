«Тулпар Моторс» в этом году произвел автомобилей на 2 млрд сомов

С начала текущего года на автосборочном заводе «Тулпар Моторс» произведено автомобилей на сумму свыше 2 млрд сомов. Об этом сообщили в пресс-службе Жогорку Кенеша по итогам визита председателя парламента Нурланбека Тургунбек уулу на предприятие.

В пресс-службе отметили, что по сравнению с первыми шестью месяцами прошлого года объемы выпуска автомобилей на заводе выросли в три раза.

Во время визита Тургунбек уулу ознакомился с производственной деятельностью завода и осмотрел все этапы сборки автомобилей.

«У кыргызов лучшего скакуна называют тулпар. Поэтому я уверен, что завод «Тулпар Моторс» будет соответствовать своему названию, выпуская качественные автомобили для народа. Государство, в свою очередь, придает приоритетное значение таким производственным площадкам и готово оказывать всестороннюю поддержку», - сказал он.

Глава парламента также подчеркнул, что всего за пять лет страна, не производившая даже спички, смогла запустить выпуск автомобилей: «Пока не будет развиваться отечественное производство, стране будет сложно развиваться. Поэтому, независимо от масштаба, мы должны поддерживать и развивать свое производство. В текущих условиях создание рабочих мест – главная задача. Это предприятие уже обеспечило работой около ста человек, а его перспективы большие. При создании необходимых условий возможно увеличение объемов и выход на экспорт».

Он также добавил, что необходимо наладить работу по продаже автомобилей населению на льготных условиях, и призвал руководство завода к тесному сотрудничеству с государственными банками в этом направлении.

Руководство предприятия также представило пятилетний план расширения производственной площадки, для чего требуется дополнительная земельная территория.

Для решения этого вопроса спикер ЖК поручил полномочному представителю президента в Чуйской области Канату Жумагазиеву заняться решением земельного вопроса.

Источник: economist.kg