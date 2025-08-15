Кыргызстан и Иран намерены создать инвестиционный офис и возобновить авиасообщение

В Чолпон-Ате состоялась встреча главы кабмина КР Адылбека Касымалиева с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Реза Арефом в рамках заседания Евразийского межправсовета. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Стороны обсудили развитие сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и транзитно-транспортной сферах. Касымалиев отметил значительный потенциал двустороннего взаимодействия и подчеркнул, что совместные проекты позволят вывести отношения на новый уровень.

Отдельное внимание было уделено созданию кыргызско-иранского инвестиционного офиса. Глава кабмина приветствовал подписание рамочного меморандума и выразил заинтересованность в скорейшем запуске его работы.

В числе инициатив иранской стороны – возобновление прямых авиарейсов между городами двух стран для упрощения деловых контактов, роста турпотока и культурного обмена, а также установление побратимских связей между регионами КР и Ирана.

Стороны отметили положительную динамику контактов, в том числе по итогам апрельского заседания межправкомиссии в Тегеране, и выразили готовность к дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества.

Источник: economist.kg