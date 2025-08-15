Налоговая служба КР спишет около 12 млрд сомов долгов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Речь идет о задолженностях до 1 января 2022 года, по решению суда и заявлению – за 2024-2025 года

В Кыргызстане Государственная налоговая служба спишет около 12 млрд сомов налоговой задолженности. Информация об этом, со ссылкой на слова зампредседателя ГНС Кубанычбека Ысабекова, публикована на официальном сайте ведомства.

Речь идет о долгах, которые образовались до 1 января 2022 года. В частности, самостоятельному списанию налоговыми органами подлежат:

– налоговая задолженность за периоды до 1 января 2022 года (включая случаи, в отношении которых имеется вступившее в законную силу решение суда);

– задолженность по налогу на имущество, включая налог на транспортные средства (за исключением случаев, когда в отношении указанной задолженности вынесено решение суда).

Кроме того, по отдельным направлениям может быть списана задолженность за периоды до 2024–2025 годов, в том числе при наличии решения суда, — на основании заявления налогоплательщика.

При этом списание не производится, если имеется обвинительный приговор суда либо незавершённое уголовное дело по налоговым преступлениям.

Как отметил Кубанычбек Ысабеков, эта мера реализуется в связи с тем, что большая часть долгов — около 12 миллиардов сомов — является безнадежной и числится более шести лет.

«Списание позволит налоговой службе очистить базу и начать работу с чистого листа», — полагает чиновник. Также предполагается, что списание задолженности поможет решить проблемы налогоплательщиков, у которых долги появились по вине мошенников.

Поясним, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики по вопросам уменьшения налоговой нагрузки населения и субъектов предпринимательства».

Законом предусмотрен ряд налоговых послаблений, направленных на создание благоприятной среды для ведения бизнеса, поддержку экономической стабильности и развитие страны.

Источник: vesti.kg